Москва, 7 августа, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России поддержало увеличение акцизов на табачную продукцию стоимостью больше 200 рублей, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Минздравом поддержан предложенный Минфином подход, согласно которому предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, и повышения ставки акцизов на сигары на 30%», — сказал он в беседе с газетой «Ведомости».

По словам Кузнецова, увеличение цен на табачную продукцию сопровождается существенным снижением потреблением табака. Кроме того, эта политика приводит к росту поступлений в государственный бюджет.

Помощник министра также отметил, что власти планируют направить прибыль от повышения акцизов на «борьбу с гепатитом C».

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании рынка табака по аналогии с госрегулированием алкогольного рынка. Документ вступит в силу 1 сентября 2023 года.

При этом с 1 марта 2024 года в России станет обязательным наличие лицензии на деятельность в сфере производства и оборота табачной продукции, а также сырья для таких товаров. Кроме того, производители будут обязаны регистрировать производственное оборудование и его консервацию.

4 августа Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нелицензионный оборот табака и никотинсодержащей продукции.