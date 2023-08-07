Минздрав поддержал увеличение акцизов на табак дороже 200 рублей
Минздрав России поддержал увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей
Москва, 7 августа, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России поддержало увеличение акцизов на табачную продукцию стоимостью больше 200 рублей, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.
«Минздравом поддержан предложенный Минфином подход, согласно которому предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, и повышения ставки акцизов на сигары на 30%», — сказал он в беседе с газетой «Ведомости».
По словам Кузнецова, увеличение цен на табачную продукцию сопровождается существенным снижением потреблением табака. Кроме того, эта политика приводит к росту поступлений в государственный бюджет.
Помощник министра также отметил, что власти планируют направить прибыль от повышения акцизов на «борьбу с гепатитом C».
Как сообщало ИА Регнум, 13 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании рынка табака по аналогии с госрегулированием алкогольного рынка. Документ вступит в силу 1 сентября 2023 года.
При этом с 1 марта 2024 года в России станет обязательным наличие лицензии на деятельность в сфере производства и оборота табачной продукции, а также сырья для таких товаров. Кроме того, производители будут обязаны регистрировать производственное оборудование и его консервацию.
4 августа Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нелицензионный оборот табака и никотинсодержащей продукции.