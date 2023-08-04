Москва, 4 августа, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает административную ответственность за оборот табака и никотинсодержащей продукции без лицензии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Так, согласно документу, за незаконные производство или оборот табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства без лицензии (в случае, если она необходима) в случае отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или дисквалификация на срок от двух до трёх лет с конфискацией (или без таковой) изготовленной продукции, а также сырья, оборудования и других предметов для её производства и оборота.

Для юридических лиц такое правонарушение повлечёт штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей с конфискацией (или без таковой) изготовленной продукции, а также оборудования, сырья и иных предметов для её производства и оборота, либо административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток с соответствующей конфискацией или без таковой.

За использование и (или) владение незарегистрированным оборудованием для производства табачной и никотинсодержащей продукции или соответствующего сырья предусмотрено наложение административного штрафа для граждан от трёх до пяти тысяч рублей с конфискацией оборудования, на должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей с конфискацией, на юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией.

Использование и (или) владение зарегистрированным оборудованием, но не законсервированным в отсутствие лицензии на соответствующее производство влекут вышеуказанные наказания.

Кроме того, за незаконное производство или оборот табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства физлицами предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией. Предусматривается исключение для граждан, которые выполняют свои обязанности по трудовому договору или гражданско-правовому договору с юрлицом и ИП, имеющими соответствующую лицензию.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ставки акцизов на 2024–2026 годы. Таким образом, в 2024 году акцизы на большинство подакцизных товаров будут проиндексированы на 5% вместо запланированных 4%.

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов ранее пояснял, что ставки предполагается проиндексировать на прогнозируемый уровень инфляции.

В части алкоголя ставки устанавливаются на продукцию с долей этилового спирта до 9%, за исключением пива, вин, сидра, российского шампанского и ряда других напитков. В части табачной продукции предполагается рост величины акцизов в том числе для табака, потребляемого путём нагревания, и жидкостей для электронных систем.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Мера проводится по аналогии с алкогольным рынком. Сообщается, что документ направлен на сокращение объёмов нелегального выпуска и продажи такой продукции и сырья для неё. Согласно нововведению, с 1 марта 2024 года обязательным станет наличие лицензии на деятельность в сфере производства и оборота табачной продукции и сырья.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал корреспонденту ИА Регнум, что появление в России госконтроля за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции, а также её лицензирование поможет выявить и устранить с рынка контрафактный табак как внутри страны, так и ввоз из соседних стран, где ставка акцизов ниже.

В основном закон нацелен на устранение лазеек от налогообложения и нелегального ввоза табачной продукции из соседних стран, где ставка акцизов ниже. Появилось уполномоченное ведомство, силами которого это будет контролироваться, как и технологическое оборудование для производства. Дешёвые нелегальные сигареты теперь найти будет сложнее, пояснил Шапкин.

Он отметил, что потребители вряд ли заметят изменения, связанные с новым законом. Нововведения коснутся только узкого круга производителей и нацелены на борьбу с контрафактом и нелегальным производством табачной продукции.

Менее глобальных изменений от нового закона ждёт главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв. По его мнению, подписание документа не способствует напрямую борьбе с рынком нелегальной продукции, часть которой попадает мимо производства, в будущем обеспеченного лицензией. Закон скорее призван упорядочить производственную часть работы табачной отрасли.

В первом квартале 2024 года в России начнётся введение цифрового акциза на пиво и табак. Проведение проверок по использованию данных запланировано с мая по июль 2024 года. Предполагается, что налоговики автоматически будут исчислять налоги при выпуске в оборот продукции на основании сведений, которые есть в информационных системах по маркировке табака и пива.