Москва, 13 июня, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Закон о государственном регулировании рынка табака по аналогии с госрегулированием алкогольного рынка подписал 13 июня президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

kremlin.ru Владимир Путин

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства» касается комплексного регулирования рынка табака, включая импортируемый.

Госдума приняла этот закон во втором и третьем чтениях 1 июня 2023 года, Совфед одобрил 7 июня. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Согласно нововведению, с 1 марта 2024 года обязательным станет наличие лицензии на деятельность в сфере производства и оборота табачной продукции и сырья. Станет обязательной государственная регистрация производственного оборудования и консервация — в случае его неиспользования.

Учёт объёмов производства и оборота табака в России будут вести с использованием государственной системы мониторинга маркируемых товаров. Цель нововведения — снизить объёмы нелегального производства и оборота табачной и никотиносодержащей продукции.

Согласно новому закону, Росалкогольрегулирование получило полномочия по надзору в области производства и оборота табачных изделий, табачной и никотиносодержащей продукции и соответствующего сырья.