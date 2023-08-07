Екатеринбург, 7 августа, 2023, 20:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге участника СВО отказались пускать в ночной клуб, сообщил 7 августа E1. RU.

«Я на СВО был, но меня не пускают в клуб тупо из-за моего ранения», — заявил мужчина

По словам охранника ночного клуба Chili основанием для отказа стала травма.

Сам же участником СВО рассказал, что находится в городе, потому что проходит лечение. В ночь с 5 на 6 августа он решил сходить в клуб, чтобы послушать музыку, поесть и развеяться. Мужчина уточнил, что танцевать он не собирался.

Позже менеджер клуба прокомментировал ситуацию. Он рассказал, что причин для отказа на самом деле было несколько, одна из них — это то, что посетитель был пьян и вел себя агрессивно, ещё охранника не устроил внешний вид посетителя. При этом, менеджер отметил, что наличие травмы не могло стать основанием для отказа в посещении заведения.

Как сообщало ИА Регнум, в мае сотрудники самарской гостиницы Hampton by Hilton отказались заселить военнослужащего, участника спецоперации и аргументировали такое решение отсутствием паспорта. Мужчина предъявил военный билет, так как из-за нахождения на военной службе его паспорт находится в военной части, однако администрация гостиницы осталась непреклонна.

В июне сотрудники бара в Воронеже отказались пускать в заведение только что вернувшегося из зоны проведения спецоперации мужчину под предлогом того, что он был в военной форме. Менеджер сослался на то, что в баре действует дресс-код, по которому в военной форме ночью в бар проход запрещен. Позже в баре заявили, что компания мужчин не предъявила никаких документов об участии их друга в СВО, а на камуфляже мужчины не было никаких опознавательных знаков.