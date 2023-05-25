Москва, 25 мая, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В Самаре сотрудники гостиницы Hampton by Hilton отказались заселить военнослужащего, участника спецоперации по защите Донбасса, аргументировав это отсутствием паспорта. Как стало известно ИА Регнум, мужчина предъявил военный билет, так как в силу службы паспорт находится в военчасти, но позиция администрации отеля была непреклонна.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

О происшествии рассказала очевидица событий Оксана Макеева, которая сама попыталась вступиться за военнослужащего и убедить работников отеля пойти навстречу защитнику родины. По словам женщины, уже было около полуночи, и боец выглядел уставшим, но его буквально выставили на улицу.

ИА Регнум попыталось разобраться в ситуации, и выяснить, действительно ли администрация гостиницы пошла на принцип в своём отказе, или же нормы законодательства настолько строги, что не допускают заселение в отели по военному билету.

По словам Оксаны, инцидент произошёл 12 мая.

«Селилась в гостиницу в Самаре. Тут подходит военный, спрашивает номер. Я посоветовала ему оплатить через сайт, чтобы было дешевле. Он сказал, что хоть как, но лишь бы быстрее до кровати добраться! При себе у него было три рюкзака. Он сказал, что паспорта нет, только военный билет. Тогда они очень холодно безучастно сказали, что не могут его заселить. Я начала объяснять, что государство забирает паспорт, на что они ответили «Ничего не знаем, мы заселяем только по паспорту!» Я пыталась связаться с вышестоящими (администрацией отеля — При. Ред.), чтобы мы смогли что-то решить. Но пока мне отказывали, он тихо ушёл», — рассказала очевидица событий.

Женщина отметила, что случай вопиющий, и как мать участника СВО, она особенно прониклась произошедшим. При этом, по её словам, после инцидента администраторы поделились, что тут «такие часто бывают», и они их не заселяют. Оксана уверена, что привлечь внимание к проблеме важно.

«У меня дочка ДЦП и нам сейчас в аэропорту очень легко, а всё потому что когда-то не пустили на борт мужчину инвалида, и аэропорт крупно оштрафовали и была шумиха. Нужно конечно над всем работать! Наши не придут, наши это мы», — отметила она.

ИА Регнум связалось и с самим отелем Hampton by Hilton, чтобы узнать детали случившегося, и понять причину отказа. Генеральный управляющий сообщил, что отправил военнослужащего на улицу, так как действовал якобы в строгом соответствии с законами Российской Федерации.

«Мы бы рады, но…», — заверили в администрации гостиницы.

Тогда редакция обратилась и в другие отели, чтобы узнать, могут ли они заселить участника СВО, не имеющего на руках паспорта, — по военному билету. Так отель Hampton by Hilton Moscow Strogino некоторое время уточнял с коллегами этот вопрос, и в итоге также ответил отказом. В московском хостеле Nice сказали, что не смогут предоставить место, потому что заселяют постояльцев исключительно по паспорту.

Как рассказал нам юрист Тарас Ященко — произошедшее действительно можно считать примером пробела в российском законодательстве. По его мнению, гостиница ориентировалась на постановление правительства от 18.11.2020 г. №1853 об утверждении правил предоставления гостиничных услуг, где указывается конкретный перечень документов, в соответствии с которыми человек может быть заселён в отель.

«В пункте 18 указаны конкретные документы, принимаемые для заселения. Это паспорт гражданина России, паспорт гражданина СССР, свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14 лет, временное удостоверение личности… Но среди них нет военного билета», — рассказывает Ященко.

При этом юрист указывает и на другое постановление правительства от 12.02.2003 №91, где указывается, что военный билет является документом об удостоверении личности служащего.

«Имеет место определенный пробел, потому что, когда принималось соответствующее постановление в 2020 году, никто не мог предположить, что через 2 года будет СВО. На сегодняшний день объективно получается, что законом не урегулирован вопрос. Законодательство и нормативные акты теперь требуют определенной доработки. Когда военнослужащие приезжают на время из зоны СВО, им может понадобиться где-то остановиться», — считает юрист.

Однако не всё так однозначно, отметил член СПЧ Кирилл Кабанов. Он напомнил, что у проходящих службу в войсках нет иного документа, удостоверяющего личность, кроме военного билета.

«У военнослужащих паспорта забирают, взамен военные билеты, где ставится отметка по поводу регистрации. А регистрацией является номер войсковой части. Но если у военнослужащего стоит отметка, что он в запасе, то у него должен быть паспорт. Тогда по военному билету селить нельзя», — объяснил разницу Кабанов.

По его мнению, некоторые гостиницы сейчас намеренно не заселяют участников СВО.

«Некоторые гостиницы сейчас, непонятно из каких соображений, не хотят селить участников СВО. Боятся конфликтов, что люди будут там неадекватно себя вести. Это не законно. Считаю, что необходимо подготовить информацию для проверки на предмет самоуправства и направить в Следственный Комитет», — подчеркнул Кабанов.

Член СПЧ уверен, что гостиницы необходимо проверить СК РФ и в случае установления несоответствий устранить пробелы или наказать гостиничное самоуправство.

В Госдуме ИА Регнум рассказали, что также считают ситуацию вопиющей и весомым поводом для начала проверки гостиничного бизнеса.