Воронеж, 15 июня, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Сотрудники одного из баров в Воронеже отказались пускать в заведение только что вернувшегося из зоны проведения спецоперации мужчину под предлогом того, что он был в военной форме. Видеозапись инцидента 15 июня опубликовал телеканал RT в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

На выложенном в интернет видеоролике запечатлено, как одетый в шорты и красную майку с логотипом заведения менеджер отказывает мужчине во входе в бар и называет причиной этого то, что участник СВО пришёл в бар в военной форме.

Также автор ролика в какой-то момент обращается к сидящему у входа охраннику с нашивкой в виде буквы Z на рукаве, который закрыл маской лицо, после чего тот заявляет, что не имеет отношения к администрации бара и уходит.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813311" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Воронеже участника спецоперации не пустили в бар из-за военной формы

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая сотрудники самарской гостиницы Hampton by Hilton отказались заселить военнослужащего, участника спецоперации и аргументировали такое решение отсутствием паспорта. Мужчина предъявил в качестве удостоверяющего личность документа военный билет, так как из-за нахождения на военной службе его паспорт находится в военной части, однако администрация гостиницы не изменила своего решения.

Позднее депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обратилась к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой провести проверку гостиницы, отказавшейся заселять по военному билету участника СВО. Она призвала главу региона обратить внимание на постановление правительства «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому военный билет является основным документом, который удостоверяет личность военнослужащего.