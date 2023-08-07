Санкт-Петербург, 7 августа, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Семилетний ребёнок утонул в пруду в районе улицы Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РЕН ТВ.

Максим Богодвид/РИА Новости

Источник рассказал, что мальчик 2016 года рождения утонул в пруду. Ребёнок решил охладиться в воде в жаркую погоду и захлебнулся.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало 5 августа ИА Регнум, на территории городского пляжа в Тимашевске Краснодарского края мужчина захлебнулся и утонул, перед этим сделав своей девушке предложение. Молодая пара в нетрезвом состоянии прыгала с пирса в воду, после очередного прыжка мужчина стал захлебываться и кричать, что тонет. Прибывшие на место спасатели начали оказывать пострадавшему первую помощь. По приезде скорой помощи фельдшер констатировала смерть.