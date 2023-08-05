Краснодар, 5 августа, 2023, 17:33 — ИА Регнум. На территории городского пляжа в Тимашевске Краснодарского края мужчина захлебнулся и утонул, перед этим сделав своей девушке предложение. Об этом сообщает Тимашевский аварийно-спасательный отряда в Telegram-канале.

Тимашевский АСО

По данным спасателей, 4 августа ближе к полуночи к ним за помощью обратились очевидцы. Молодая пара в нетрезвом состоянии прыгала с пирса в воду, после очередного прыжка мужчина стал захлебываться и кричать, что тонет.

Девушка позвала на помощь, очевидцы кинулись в воду к утопающему и достали мужчину уже без признаков жизни.

Прибывшие на место ЧП спасатели начали оказывать пострадавшему первую помощь путем ИВЛ. По приезде скорой помощи фельдшер констатировала смерть.

По словам девушки погибшего, в этот вечер именно на пляже он сделал ей предложение.

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