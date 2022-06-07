Писателя Глуховского объявили в федеральный розыск
Москва, 7 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В федеральный розыск объявлен писатель Дмитрий Глуховский, сообщает 7 июня Mash.
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Розыск
Телеграм-канал публикует скриншот карточки разыскиваемого с данными и фотографией писателя. В качестве основания указана статья Уголовного кодекса РФ.
«По нашей информации — 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ»)», — говорится в сообщении канала.
42-летний писатель и журналист Дмитрий Глуховский получил известность как автор романов «Метро 2 033», «Будущее», «Текст».