Москва, 7 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В федеральный розыск объявлен писатель Дмитрий Глуховский, сообщает 7 июня Mash.

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Телеграм-канал публикует скриншот карточки разыскиваемого с данными и фотографией писателя. В качестве основания указана статья Уголовного кодекса РФ.

«По нашей информации — 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ»)», — говорится в сообщении канала.

42-летний писатель и журналист Дмитрий Глуховский получил известность как автор романов «Метро 2 033», «Будущее», «Текст».