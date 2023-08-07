Станица Брюховецкая, Краснодарский край, 7 августа, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Детская футбольная команда попала в ДТП по пути на соревнования на Кубани. Авария произошла 7 августа на трассе Краснодар — Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Предварительно, водитель грузовика выехал на встречную полосу в районе хутора Красная Поляна и столкнулся с «Газелью», в которой находились спортсмены. Как сообщили в МВД по региону, пострадали двое 15-летних ребят, ещё один их ровесник умер в автомобиле скорой помощи. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что попавшим в ДТП футболистам оказывают экстренную помощь.

«В автобусе находились 10 человек. К сожалению, один подросток погиб, приношу свои соболезнования родителям. Ещё двоих детей в средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения. При необходимости доставим пострадавших в краевые больницы, задействуем санавиацию», — написал глава региона в Telegram-канале.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Кондратьев призвал водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели двоих детей и троих взрослых в ДТП с грузовиком в Пермском крае. Авария произошла на 13-м километре автодороги Большая Соснова — Частые, столкнулись грузовой автомобиль, две легковушки и мотоцикл. У грузовика лопнуло колесо, из-за чего водитель не справился с управлением и допустил столкновение.