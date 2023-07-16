Пермь, 16 июля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. В результате столкновения четырёх транспортных средств в Пермском крае погибли пять человек, включая двух детей. Об этом 16 июля сообщил Telegram-канал «112».

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Уточняется, что авария произошла на 13-м километре автодороги Большая Соснова — Частые, где столкнулись грузовой автомобиль, две легковушки и мотоцикл.

«В результате аварии пятеро скончались на месте, среди них двое детей. Ещё два человека госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении.

По данным источника, у грузовика лопнуло колесо, из-за чего водитель не справился с управлением и допустил столкновение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в подмосковных Химках 16-летний подросток, двигаясь на машине отца, врезался в остановку. Он сбил четырёх рабочих, которые проводили ремонтные работы. Двоих из четверых пострадавших госпитализировали.

До этого грузовик из-за технической неисправности протаранил на трассе в Подмосковье 15 автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека.