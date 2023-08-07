Турция, 7 августа, 2023, 15:17 — ИА Регнум. На западе Турции 7 августа прогремел взрыв, сообщило агентство IHA.

Кадр из видео SABAH

Взрыв прогремел в 14:40 мск возле крупного коммерческого порта Дериндже в провинции Коджаэли. Ощутили взрыв не только в Дериндже, но и в городе Гёльджук, расположенном поблизости.

К месту взрыва прибыли пожарные и силовики.

По данным CNN Turk, взрыв в Дериндже прогремел на элеваторе в момент загрузки судна с зерном.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля взрыв прогремел возле греческого города Неа-Анхиалос: на складе 111-го полка ВВС Греции загорелись боеприпасы. Из близлежащего района эвакуировали жителей. По словам военных, инцидент на складе — это следствие лесных пожаров.

В турецкой провинции Адана 7 августа вспыхнул пожар на заводе по переработке пластика. Адана также находится в зоне опасности из-за лесных пожаров.