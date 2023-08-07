Пожар вспыхнул на химзаводе на северо-западе Турции
Турция, 7 августа, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Крупный пожар вспыхнул в районе города Черкезкёй в турецкой провинции Текирдаг, сообщил 7 августа телеканал A haber.
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Пожар на химическом заводе в Черкезкёйском районе Текирдага в Турции
Уточняется, что пожар вспыхнул в промзоне Велимеше на химическом заводе. Причины возгорания пока не установили. Как сообщили жители Черкезкёя, на месте ЧП работает много пожарных бригад.
Как сообщало ИА Регнум, на западе Турции сегодня прогремел взрыв: в провинции Коджаели в порту Дериндже взорвалась, как предполагают местные власти, зерновая пыль на элеваторе во время погрузки пшеницы.
Точную причину взрыва пока не назвали. В результате ЧП десять человек получили травмы, причём один из пострадавших серьёзно ранен. Находящиеся в порту суда не пострадали.