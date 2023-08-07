Турция, 7 августа, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Крупный пожар вспыхнул в районе города Черкезкёй в турецкой провинции Текирдаг, сообщил 7 августа телеканал A haber.

Кадр из видео Пожар на химическом заводе в Черкезкёйском районе Текирдага в Турции

Уточняется, что пожар вспыхнул в промзоне Велимеше на химическом заводе. Причины возгорания пока не установили. Как сообщили жители Черкезкёя, на месте ЧП работает много пожарных бригад.

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Как сообщало ИА Регнум, на западе Турции сегодня прогремел взрыв: в провинции Коджаели в порту Дериндже взорвалась, как предполагают местные власти, зерновая пыль на элеваторе во время погрузки пшеницы.

Точную причину взрыва пока не назвали. В результате ЧП десять человек получили травмы, причём один из пострадавших серьёзно ранен. Находящиеся в порту суда не пострадали.