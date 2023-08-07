Адана, Турция, 7 августа, 2023, 09:39 — ИА Регнум. На заводе по переработке пластика, который находится в турецкой провинции Адана, вспыхнул пожар. Об этом 7 августа сообщил телеканал NTV

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«В центральном районе Сейхан города Адана на заводе по переработке пластика возник пожар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пламя перекинулось на расположенную рядом с предприятием косметическую фабрику. После получения сообщений о возгорании на место прибыли пожарные, служба скорой помощи и полиция.

Данных о пострадавших не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа в Новопокровском районе Краснодарского края произошёл пожар на складе с шелухой от семечек. В результате никто не пострадал.

В городе Дмитров Московской области произошло возгорание на фабрике по производству спортивных товаров «Леко», площадь которого составила 500 кв. метров. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели.