Москва, 5 августа, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Российские военные захватили 11 опорных пунктов противника на купянском направлении у посёлка Новосёловское, сообщили 5 августа в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Бойцы подразделений «Западной» группировки войск овладели опорными пунктами ВСУ в результате боя за Новосёловское. Украинские подразделения потеряли более 100 человек, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен, уточнили в ведомстве.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении населённого пункта Новосёловское в Сватовском районе ЛНР.

Минобороны опубликовало кадры с эпизодом боя за посёлок, снятые БПЛА. На видео демонстрируется огонь российских подразделений по позициям ВСУ, оборудованным в полуразрушенных жилых домах. Украинская пехота в кадре попадает под разрывы боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, российские штурмовые отряды, по данным Минобороны, продолжают успешно наступать на купянском направлении. Улучшено положение по переднему краю в районах населённых пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.