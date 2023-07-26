Москва, 30 июля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Начало августа в Москве обещает быть тёплым и солнечным. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/ Павел Волков

«Август уверенно стартует с летних позиций ― в понедельник днём уже плюс 23 ― плюс 28, осадки маловероятны», ― сказал в беседе с РИА Новости метеоролог.

По его словам, второго августа во второй половине дня ожидается до +25 ― +30 градусов. Однако из-за перегрева воздуха в небе может появиться кучево-дождевая облачность с вероятностью мозаичных грозовых ливней.

Синоптик отметил, что в четверг и пятницу прогнозируется холодный атмосферный фронт. Он принесёт новые порции скоротечных дождей, а температура понизится до +23 ― +28 днём, ночами не ниже +14 ― +19.

К выходным ночью будет не ниже +13 ― +18 градусов, а после полудня столбики термометров впервые этим летом попытаются штурмовать 30-градусную высоту, добавил Тишковец.

Метеоролог добавил, что в последний день месяца в столичном регионе будет преобладать солнечная и сухая погода. В ночные часы температура будет +10 ― +15, днём воздух прогреется до +22 ― +27.

Как сообщало ИА Регнум, в столичном метеобюро заявили, что, по предварительным расчётам, с начала июля в Москве за 29 дней выпал 151 мм осадков, что составляет 180% месячной нормы. Наиболее дождливыми стали 26 июля, когда выпало 36 мм осадков, и 18 июля — 23 мм.

При этом средняя температура в июле 2023 года пока на один градус ниже климатической нормы, а самым жарким днём стало 6 июля, когда воздух прогрелся до +29,1 °C.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что столицу ждёт перерыв от дождей в воскресенье и понедельник, но затем они возобновятся. 31 июля антициклон сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, с той температурой, которая обычно наблюдается в летнее время года, с переменной облачностью и без осадков. В первый день августа регион окажется в передней части очередного североатлантического циклона и после полудня местами пройдут небольшие дожди.