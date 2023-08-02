Красноярск, 2 августа, 2023, 08:58 — ИА Регнум. На севере Красноярского края потерпел крушение гидросамолёт, сообщили 2 августа в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Кадр из видео. Западно-Сибирская транспортная прокуратура Место крушения гидросамолета

Отмечается, что инцидент произошёл около 11:00 (07:00 мск) в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки.

«При выполнении взлёта с акватории реки Дудинка потерпел крушение частный гидросамолет», — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате ЧП погибли два человека.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля в Республике Алтай совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8. При посадке вертолёт зацепил линию электропередачи и загорелся.

Погибли шесть человек. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё четверо — в состоянии средней степени тяжести.