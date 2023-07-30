Ставрополь, 30 июля, 2023, 21:31 — ИА Регнум. На Ставрополье два дельтапланериста столкнулись в воздухе, один из них погиб. Об этом стало известно 30 июля.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Сегодня в небе на склоне горы Юца столкнулись два дельтаплана. Один из них погиб, другой пострадал», — сообщил ТАСС глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

Он уточнил, что погибший был жителем Предгорного округа. Второй пилот из Санкт-Петербурга получил ушиб шейного отдела, он вовремя успел выпустить запасной парашют. Его здоровью ничего не угрожает. Пострадавшего доставят в больницу Пятигорска.

Как сообщало ИА Регнум, государственный учёт сверхлёгких пилотируемых гражданских воздушных судов вводится в России с 1 сентября 2023 года, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Закон распространяется на летательные аппараты массой до 115 кг, в их числе — дельтапланы, парамоторы, паралёты, микросамолёты, одноместные планеры. Владельцы будут регистрировать их в Росавиации.