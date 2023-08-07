Донецк, 7 августа, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Проблему выплат пенсий в ДНР успешно решили, заявил 7 августа врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Ситуация полностью стабилизирована, сейчас вошли в график», — сказал Пушилин.

Он объяснил, что в регионе наблюдались незначительные задержки выплаты пенсий. Это серьёзно отражалось на жителях ДНР, и власти постарались быстро устранить проблему.

«Связано это с техническими моментами с учётом переходного периода, и у нас графики были установлены, исходя из того, как мы развивались как независимая республика, и не менялись», — пояснил Пушилин.

Когда ДНР воссоединилась с Россией, потребовалось внести изменения в работу Пенсионного фонда. Изменились даты доведения траншей, и это технически повлияло на переход на новый график.

По словам Пушилина, ведомства грамотно и оперативно провели необходимую работу.

В середине июля Пушилин заявил, что более 168 тыс. жителей ДНР обратились за пересмотром пенсий. По его словам, талоны на перерасчёт пенсионных выплат выдают вперёд на несколько месяцев. Он пообещал ускорить процесс.

ДНР вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся 25–27 сентября 2022 года. За воссоединение с РФ проголосовали 99,23% жителей республики.

30 сентября президент Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России. 5 октября президент назначил Пушилина врио главы ДНР.