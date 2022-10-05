Москва, 5 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении руководителя Донецкой Народной Республики. Текст документа опубликован 5 октября на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Врио главы ДНР назначен Денис Пушилин, руководивший республикой в период её независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ четырёх новых субъектов.