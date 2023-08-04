Нижний Новгород, 4 августа, 2023, 16:02 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде девушка призналась в убийстве 16-летнего подростка, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным следствия, ночью 4 августа в квартире дома по улице Карла Маркса во время распития спиртного в компании друзей между 21-летней девушкой и 16-летним юношей произошёл конфликт.

В ходе потасовки подозреваемая нанесла подростку ножевое ранение в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Женщина признала свою вину, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, жителю Кызыла предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Мужчина дважды бросил на пол новорождённого сына во время ссоры с женой. Ребёнок получил тяжкие телесные повреждения и был незамедлительно госпитализирован. Младенец скончался в реанимационном отделении больницы в Кызыле.