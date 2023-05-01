Москва, 1 мая, 2023, 20:56 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы 35-летний мужчина убил 40-летнего сожителя своей подруги. Об этом 1 мая сообщил ТАСС пресс-службе ГУ МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«Мужчина нанёс сопернику 17 ножевых ранений, в результате чего тот скончался», — сообщили в ведомстве.

По данным правоохранителей, подозреваемого оперативно задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Алтуфьево.

Тело убитого обнаружили 30 апреля в квартире жилого дома в Путевом проезде. По данному инциденту возбудили уголовное дело.

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