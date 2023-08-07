Москва, 7 августа, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Подходы стран Запада и глобального Юга по ситуации вокруг Украины продолжают оставаться очень разными. Об этом 7 августа написал член Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.

Владимир Федоренко/РИА Новости Алексей Пушков

По словам сенатора, множество западных СМИ, говоря об итогах предсказуемо завершившейся без общего заявления встречи в Саудовской Аравии встречи по теме Украины, цитируют итальянскую газету Corriera de la serra.

Издание ранее написало, что принимавшие участие во встрече в городе Джидде стороны выразили поддержку общим принципам, провозглашаемым ими в ООН и в своих официальных декларациях, отметил сенатор.

Пушков добавил, что итальянская газета подаёт это почти как сенсацию и успех Запада, а также как «новую платформу единства».

«Но это не так — подходы между Западом и ведущими странами Глобального Юга остаются очень разными», — заключил он.

В минувшие выходные в Джидде прошли переговоры по Украине без участия представителей России. По итогам встречи так и не было принято общего заявления.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа саудовское агентство SPA сообщило, что после двухдневной встречи в Джидде её участники пришли к выводу о необходимости продолжения обмена мнениями и поиска пути по достижению мира на Украине. Стороны заявили о необходимости выработать общую позицию по мирному урегулированию.

Позднее стало известно, что следующий раунд консультаций по Украине может состоятся до саммита G20. Встреча лидеров «Группы двадцати» пройдёт в Нью-Дели 9–10 сентября.