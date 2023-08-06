Краснодар, 6 августа, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Жителей Краснодара попросили перейти в режим экономии электроэнергии из-за большой нагрузки на энергосистему в жару, говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службе краевой столицы, опубликованном в Telegram-канале службы.

Кирилл Брага/РИА Новости

«Уважаемые жители и гости города, просим перейти в режим экономии электроэнергии из-за большой нагрузки на энергосистему. Не создавайте дополнительную нагрузку на электросети!» — говорится в обращении.

В связи с возросшим потреблением электроэнергии в жару из-за активного использования систем кондиционирования и холодильного оборудования граждан, в частности, попросили для охлаждения жилья использовать только одну сплит-систему и не включать сразу несколько электроприборов, а также пользоваться только исправной бытовой техникой.

Жителям Краснодара напомнили, что при высокой электрической нагрузке возможны скачки напряжения, сбои. Растет угроза возникновения пожаров из-за короткого замыкания в электропроводке.

Ранее сообщалось, что воскресенье, 6 августа, стало самым тёплым днём в Москве в 2023 году, к 11 часам утра термометры показывали +30,2 градуса. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, жара в Центральной России продлится до 7 августа.