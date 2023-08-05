Москва, 5 августа, 2023, 03:49 — ИА Регнум. В период с 4 по 7 августа в Центральной России ожидается очень жаркая погода, температура воздуха на пять-шесть градусов превысит норму, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара в Москве

«В Москве и сопредельных областях выпущено штормовое предупреждение с 4 по 7 августа, очень жаркая погода, температура 31-34 градуса», — рассказал в беседе с РИА Новости синоптик.

В субботу, 5 августа, в столице прогнозируется до 32 градусов жары, в воскресенье и понедельник, 6–7 августа, ожидается около 33 градусов выше ноля, в Подмосковье воздух раскалится до 34 градусов. Во вторник, 8 августа, жаркая погода сохранится, но вероятны небольшие кратковременные дожди, сказал научный руководитель Гидрометцентра.

«Это будет самый жаркий и длительный период нынешнего сезона. <…> Температура будет выше нормы на пять-шесть градусов», — добавил Вильфанд.

По словам синоптика, длительная жара негативно отражается на организме человека. В этот период людям следует соблюдать рекомендации врачей и МЧС. После аномальной жары в регионах пройдут кратковременные дожди, похолодает до 18-23 градусов, резюмировал метеоролог.

Как сообщало ИА Регнум, по прогнозам Северо-Кавказского гидрометцентра, на юге России 5-6 августу ожидается жара до 43 градусов. Спасатели рекомендуют избегать долгого нахождения на открытом солнце, использовать головные уборы, носить светлую воздухопроницаемую одежду и чаще пить прохладную воду.