Новопокровский район, Краснодарский край, 6 августа, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Склад с шелухой от семечек загорелся в Новопокровском районе Краснодарского края, сообщает 6 августа пресс-центр МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

На месте крупного пожара, вспыхнувшего на складе элеватора в посёлке Кубанский, работают 78 человек, задействовано 16 единиц техники. Пожарные стараются не допустить распространения огня на соседние здания.

Площадь пожара составляет 2 тыс. квадратных метров, борьбу с огнём осложняют сухая жаркая погода и сильный ветер.

Пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в подмосковном городе Дмитрове загорелась фабрика по производству спортивных товаров «Леко», площадь пожара увеличилась до 1200 кв. метров. На месте работают пожарные и спасатели.