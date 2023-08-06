Дмитров , Московская область, 6 августа, 2023, 13:59 — ИА Регнум. В подмосковном городе Дмитров загорелась фабрика по производству спортивных товаров «Леко», площадь пожара составляет 500 кв. метров, сообщило 6 августа ГУ МЧС России по Московской области.

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В главке рассказали, что сигнал о возгорании поступил около 13:00 по московскому времени, пожар произошёл по адресу: город Дмитров, п. Синьково, 43. Согласно данным из открытых источников, здесь расположена фабрика «Леко», где производятся спортивные товары.

«Площадь пожара составляет 500 кв. метров. На месте ЧП работают пожарные и спасатели», — уточнили ТАСС в МЧС.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа сообщалось о крупном пожаре в цехе по производству кислородных аккумуляторов в Воскресенске Московской области. Площадь пожара составляла 400 кв. метров, были эвакуированы семь человек.

Причиной возгорания стало, по предварительным данным, нарушение правил противопожарной безопасности при производстве работ. В результате пожара обрушилась кровля. Пострадавших нет.