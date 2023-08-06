Москва, 6 августа, 2023, 12:00 — ИА Регнум. В понедельник в Москве ожидается рекордная жара. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА Регнум

По его данным, 5 августа в Москве был установлен температурный рекорд, в Москве была зафиксирована самая высокая температура на реперной станции Росгидромета.

«+29,2 °С — это самая высокая температура нынешнего летнего сезона», — приводит RT его слова.

Эксперт отметил, что 6 августа температура воздуха в Москве также будет высокая, прогнозируется до +34 °С.

По его словам, понедельник также примет эстафету жаркой погоды. В этот день температура воздуха может подняться до +33 °С, а ночью температура в спальных районах будет фиксироваться от +18 до +22 °С.

Синопотик отметил, что 9 и 10 августа температура в Москве станет ещё немного ниже, при этом будет выше климатической нормы примерно на два градуса.

Как передавало ИА Регнум, в Москве на станциях метро начали раздавать бутылки с бесплатной водой. Бутылки с водой предлагают пассажирам на автовокзалах и автостанциях: Центральный, Южные Ворота, Северные Ворота, Саларьево, Орехово, Варшавская. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что температура воздуха в Москве в эти выходные дни может впервые за лето преодолеть отметку в +30 градусов.