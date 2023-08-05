Москва, 5 августа, 2023, 13:43 — ИА Регнум. В Москве на станциях метро, автовокзалах и автостанциях начали раздавать бутылки с бесплатной водой. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Дарья Антонова ИА Регнум

По её данным, из-за жары, на некоторых станциях метро стали раздавать воду. Бутылки с водой также предлагают пассажирам на автовокзалах и автостанциях: Центральный, Южные Ворота, Северные Ворота, Саларьево, Орехово, Варшавская.

Отмечается, что воду раздают и на трамвайных остановках рядом с метро «ВДНХ», «Бауманская», «Авиамоторная», «Новокузнецкая», «Коломенская».

Уточняется, что необходимости список мест может быть расширен.

Как передавало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что температура воздуха в Москве в эти выходные дни может впервые за лето преодолеть отметку в +30 градусов. Метеоролог также отметил, что первый выходной день августа ожидается солнечным и сухим, при этом именно 5 августа, скорее всего, температура воздуха может прогреться впервые в этом году до +30 градусов. 6 и 7 августа также ожидается жаркая и сухая погода, в эти дни воздух может прогреться до +33.