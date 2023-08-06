Москва, 6 августа, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Движение волонтёров-медиков объединило во всех регионах страны чутких к чужой беде людей с активной позицией. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина к участникам VII Всероссийского форума волонтёров-медиков, документ опубликован на сайте Кремля.

Сергей Мальгавко/ТАСС Волонтёры-медики

«Созданное 10 лет назад, ваше движение объединило во всех регионах страны энергичных, неравнодушных, чутких к чужой беде людей с активной жизненной, гражданской позицией», — говорится в телеграмме.

Отмечается, что, продолжая благородные традиции подвижничества и добровольчества, волонтёры-медики выполняют важную миссию, они участвуют в решении актуальных задач, которые стоят перед отечественным здравоохранением, помогают работникам медицинских учреждений справляться с широким кругом профессиональных проблем, уделяют внимание просветительской работе, популяризации ценностей здорового образа жизни.

Владимир Путин отметил, что именно поэтому данная организация пользуется заслуженным авторитетом и уважением.

Глава государства выразил уверенность в том, что во время форума его участники смогут обменяться накопленными знаниями, опытом, практиками, а также предлагать новые подходы к повышению эффективности деятельности Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики».

Он заверил, что социально значимые проекты волонтёров-медиков обязательно получат поддержку.

Российский лидер пожелал волонтерам успехов в их непростом, но очень востребованном деле.

Как передавало ИА Регнум, в больницах и госпиталях новых регионов трудились около 800 медиков-волонтёров, а также 1,2 тысячи активистов МГЕР и «Волонтерской роты». Проделанная ими работа и полученный опыт стали базой для внесения новых законодательных изменений в сфере здравоохранения.

С самого начала СВО «Единая Россия» вывела медицинскую помощь в отдельное направление своей гуманитарной миссии. За это время в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях содействие местным медикам оказывали более двух тысяч волонтеров. Среди них — врачи учреждений здравоохранения из разных регионов страны, медсестры, студенты-медики.