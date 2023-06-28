Мелитополь, 28 июня, 2023, 19:59 — ИА Регнум. В больницах и госпиталях новых регионов трудились около 800 медиков-волонтеров, а также 1,2 тысячи активистов МГЕР и «Волонтерской роты». Проделанная ими работа и полученный опыт стали базой для внесения новых законодательных изменений в сфере здравоохранения.

Денис Абрамов ИА REGNUM Оказание первой медицинской помощи

Начиная с 24 февраля 2022 года партия «Единая Россия» занялась реализацией медицинского направления гуммиссии в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Местным медикам, которые работали на территории новых регионов, оказывали поддержку более двух тысяч добровольцев. В число таких волонтеров вошли врачи, медсестры, студенты медвузов из всех уголков страны.

Депутат Государственной думы от «Единой России» Дмитрий Хубезов отметил, что весной прошлого года в ходе боев за Мариуполь помощь врачей была крайне необходима. И именно в этот период ЕР открыла единственный на левом берегу медцентр для горожан — «Аполлония». Именно туда партия позвала работать волонтеров-медиков, которые, опираясь на преданность общему делу, самоотверженно приступили к выполнению своих обязанностей. В общей сложности около 800 медиков-добровольцев прибыли в Донбасс, чтобы участвовать в спасении военнослужащих и местного населения.

Хубезов занимался координацией деятельности медиков-волонтеров в новых регионах с самого начала специальной военной операции. Когда в России была объявлена частичная мобилизация, депутат отправился на фронт, чтобы нести службу в военном госпитале в Луганской Народной Республике, находящемся недалеко от линии боевого соприкосновения. В конце весны он оставил должность председателя комитета ГД по охране здоровья, чтобы отправиться в зону спецоперации.

По его словам, «Единая Россия» при участии соратников — участников партпроекта «Здоровое будущее» намеревается учредить новое положение народной программы. Речь идет об обучении современным действенным правилам оказания медицинской помощи каждого российского гражданина.

Как пишет сайт ER. RU, заниматься формированием единых программ обучения, готовить преподавательский состав, вести обновление теоретических знаний и внедрять актуальные на сегодня практики начнет Федеральный центр медицины катастроф, функционирующий при Министерстве здравоохранения РФ.

Хубезов подчеркивает, что по линии ведомства будет вестись подготовка врачей, медсестер, студентов медвузов и колледжей самым актуальным правилам оказания первой помощи. Как показывает опыт военной медицины, от действий оказывающего помощь медика зачастую зависит жизнь как бойцов, так и мирных граждан, попавших под обстрелы, в ДТП и прочие инциденты. Депутат считает, что армейские достижения по оказанию первой помощи должны брать на вооружение и гражданские ведомства.