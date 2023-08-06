Херсон, 6 августа, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Два мирных жителя погибли в селе Горностаевка в Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил 6 августа представитель экстренных служб региона.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате обстрела населенного пункта Горностаевка получили ранения несовместимые с жизнью два мирных жителя», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, 5 августа украинская артиллерия выпустила 14 снарядов по Горностаевке. В течение ночи Киев продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Алешки выпустив в 32 снаряда из ствольной артиллерии, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 5 августа в Донецке прозвучала серия взрывов. В 22:05 мск ВСУ нанесли удар по центру города с применением кассетных боеприпасов. В результате произошёл пожар в здании первого корпуса университета экономики и торговли.

Очередной залп обрушился на Донецк в 23:55. Осколки посыпались в Ворошиловском районе города, сообщил мэр Алексей Кулемзин.