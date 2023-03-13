Лондон, 13 марта, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Британская служба контрразведки MI5 в рамках обновленной военной доктрины страны намерена предложить предприятиям Великобритании помощь в борьбе с якобы шпионами из Китая и России. Об этом пишет газета Times.

По информации газеты, в рамках обновленной доктрины в Британской службе контрразведки создадут орган по защите национальной безопасности, специалисты которого будут консультировать предприятия, университеты и организации, которые якобы стали объектами промышленного шпионажа.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Предоставление новым органом непосредственной поддержки гражданам также ознаменует последний этап выхода MI5 и других разведывательных служб из тени», — пишет газета.

Предполагается, что предприятия смогут обращаться в этот орган за консультациями по вопросам взаимодействия с компаниями из Китая, ведения бизнеса в КНР или закупки оборудования у поставщиков.

Уточняется, что специалисты нового органа смогут разработать рекомендации по работе с такими предприятиями, как Hikvision, а также предоставлять консультации по поглощениям в стратегически важных отраслях.

По сообщению газеты, планируется также расширить программу по изучению китайского языка дипломатами, а Би-би-си получит 20 млн фунтов для того, чтобы были «спасены» 47 языковых служб, которые находятся на грани закрытия из-за сокращения бюджета.

Журналисты отмечают, что по мнению чиновников Великобритании, это позволит «противостоять российской и китайской дезинформации в уязвимых странах».

Как передавало ИА REGNUM, британские власти включат в свой новый комплексный обзор по безопасности и внешней политике королевства упоминание угрозы для Тайваня, которая якобы исходит со стороны Китая.