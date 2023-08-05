Вашингтон, 5 августа, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский направил НАТО сигнал тревоги после разгрома Вооружёнными силами России наступающих сил ВСУ. Об этом написал обозреватель издания The War Zone Говард Альтман.

Представительство Украины

Он отметил, что несмотря на поставки Украине оружия на миллиарды долларов и подготовку военных в учебных лагерях НАТО и США, прогресс в контрнаступлении является очень скромным, в результате Киев меняет тактику.

Обозреватель предположил, что теперь командование ВСУ откажется от губительных попыток продвижения по минным полям и ограничится артиллерийскими обстрелами.

По его мнению, резкое изменение планов командования ВСУ является чётким сигналом государствам НАТО о том, что мечты о широкомасштабном ударе по России потерпели крах.

Как передавало ИА Регнум, экс-советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ с начала конфликта потеряли уже 400 тыс. человек, но НАТО продолжает подталкивать Киев к самоубийственному наступлению. По его словам, недавно он получил материалы воздушного наблюдения с Украины. На этих фотографиях видно 123 тыс. свежевырытых могил. Он обратил внимание на то, что контрнаступление ВСУ является масштабным провалом.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина с начала так называемого контрнаступления в июне–июле потеряла уже более 43 тыс. военных.

Данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах, добавил он.