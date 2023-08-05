Неаполь, Италия, 5 августа, 2023, 19:04 — ИА Регнум. В центральных и юных регионах Италии уровень смертности вырос на 7%, причиной является сильная жара, заявили 5 августа в министерстве здравоохранения республики.

FABIO FRUSTACI/ЕРА/ТАСС

Отмечается, что в ряде крупных городов и провинций показатели ещё выше: в Неаполе уровень смертности вырос на 10%, в Катании и регионе Реджо-Калабрия на 34%, в Таранто на 42%, в Бари — на 50%.

Жертвами жары и обострения некоторых заболеваний в большинстве случаев становятся граждане старше 75 лет, добавили в минздраве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 19 июля в Италии на фоне аномально сильной жары был достигнут новый пиковый показатель потребления электроэнергии. Энергетики отметили, что основная причина резкого роста потребления — работа кондиционеров и иных охлаждающих устройств.

Третья неделя июля 2023 года может стать самой жаркой за всю историю метеонаблюдений в Италии, отмечали сотрудники Национального метеоцентра. 17 июля температура воздуха достигала 40 градусов на большей части территории страны, а на Сицилии и Сардиния воздух прогревался до +46,7 градуса.

Синоптики предполагают, что волна экстремального тепла из Сахары, которая принесла жару в значительную часть Европы, не затронет Россию, отмечал в июле 2023 года научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На юге европейской части России ожидается температура около +30 градусов, что несколько ниже нормы, заявлял метеоролог.