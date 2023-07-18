Москва, 18 июля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Россию не затронет волна экстремального тепла из пустыни Сахара, которая вызовет в Европе рекордную жару. Об этом сообщил 18 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По его словам, речь идёт о региональном явлении, которое на погоду в России не повлияет. На юге европейской части страны ожидается температура около +30 градусов, это несколько ниже нормы.

«У нас, наоборот, в течение недели температура на юге европейской России будет примерно на один-три градуса ниже нормы», — сказал РИА Новости метеоролог.

Ранее агентство Bloomberg сообщило об экстремальной жаре, которая, вероятно, установится на юге Европы из-за «теплового взрыва» в Сахаре. В Италии на острове Сардиния ожидается +50.

Метеоролог Александр Шувалов заявил в беседе с ИА Регнум, что антициклон «Харон», надвигающийся на южную Европу и обещающий ей новые температурные рекорды, вряд ли вызовет экстремальную жару в России. По его словам, примерно в течение недели на Кубани ожидается +30…+32, на Черноморском побережье +28…+29 градусов.