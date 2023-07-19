Рим, 20 июля, 2023, 01:24 — ИА Регнум. В Италии 19 июля достигнут новый пиковый показатель потребления электроэнергии в 2023 году. Из-за аномально жаркой погоды контролирующая электроэнергетические сети страны компания Terna по состоянию на 17:45 мск зарегистрировала потребление на уровне 58,75 ГВт.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Предыдущий показатель фиксировался во вторник, 18 июля. В середине лета 2015 года потребление электроэнергии в Италии достигало 60,5 ГВт.

На рекордный рост потребления электричества повлияла аномальная жара, которую принёс из Северной Африки на Апеннины антициклон «Харон». Вызвано это работой кондиционеров и других охлаждающих воздух устройств.

Сотрудники Национального метеоцентра считают, что текущая неделя может стать самой жаркой за всю историю метеонаблюдений в Италии. В понедельник, 17 июля, температура воздуха достигала 40 градусов на большей части территории страны. На островах Сицилия и Сардиния воздух прогревался до +46,7 градуса.

Как сообщало ИА Регнум, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов заявил, что вспышки аномальной жары по всему миру сулят человечеству большие проблемы. Если ситуацию не изменить, то через 300 лет это будет уже 100 градусов по Цельсию, сказал эксперт.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что волна экстремального тепла из Сахары не затронет Россию. На юге европейской части страны ожидается температура около +30 градусов, это несколько ниже нормы, добавил метеоролог.