Москва, 5 августа, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам проходящих в Белоруссии Игр стран СНГ, сообщили 5 августа в пресс-службе Кремля.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Глава государства напомнил, что первые подобные игры были проведены два года назад по инициативе России, и выразил удовлетворение тем фактом, что они становятся традиционными.

«Нынешние Игры значительно расширили свою географию, объединили в белорусских городах тысячи участников, их тренеров, наставников и болельщиков и в ближайшие дни предоставят атлетам прекрасную возможность посоревноваться с сильными соперниками, проявить характер и волю, стремление бороться до конца и побеждать», — сказано в телеграмме президента.

Путин также выразил уверенность, что Игры послужат развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных контактов и будут содействовать популяризации спорта и продвижению ценностей здорового и активного образа жизни.

Как сообщалось ранее, Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа. Соревнования проходят в 20 видах спорта, в соответствии со стандартами летних олимпиад. В них участвуют спортсмены из девяти стран СНГ (Россия, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также ряда других стран, в числе которых Иран, Куба, Китай, Бразилия, Сербия, Турция и Грузия.