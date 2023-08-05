Москва, 5 августа, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Недружественных стран для российских спортсменов нет, они всегда открыты по отношению к другим. Об этом 5 августа заявил министр спорта России Олег Матыцин в ходе обращения к сборной России, которая участвует в Играх стран СНГ.

Иван Шилов © ИА Регнум

«С белорусами в это непростое время мы сдружились, проводим и будем проводить около 700 совместных мероприятий», — приводит РИА Новости его слова.

Матыцин пояснил, что проводятся сборы и турниры, в Белоруссии расположены лучшие в мире спортивные объекты.

«Надеюсь, что наши друзья будут на них соревноваться. Я уже говорил, что недружественных стран для нас нет, мы всегда открыты», — подчеркнул он, напомнив, что российский и белорусский спорт пытаются ограничить.

По словам министра, благодаря таким Играм, а также Играм БРИКС будет найдена возможность сделать так, чтобы спортсмены не заскучали.

«Хочу вам пожелать улыбок, здоровья и чтобы у вас и в жизни, и в спорте всё было хорошо, в такой красивой форме с гербом нашей страны. А мы постараемся сделать со своей стороны всё возможное для этого», — отметил он.

С 4 по 14 августа в Белоруссии проходят II Игры стран СНГ. Игры проходят в открытом формате.

Как передавало ИА Регнум, Украинская ассоциация футбола обратилась к УЕФА с просьбой отстранить представителей России от работы в этой европейской футбольной организации. Ранее в различных органах управления УЕФА получили должности 15 представителей России. Они должны выполнять свои обязанности до 2027 года.

Уже не первый год Международный олимпийский комитет накладывает на российских спортсменов ограничения. Начиналось всё с длительных допинговых разбирательств после зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, а затем усугубилось после начала специальной военной операции. Она стала поводом распространить репрессии практически на все виды спорта и на всех обладателей российского паспорта.

Международная федерация гимнастики приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. В пресс-релизе отмечается, что участие спортсменов в качестве нейтральных атлетов будет сопровождаться соблюдением строгих требований, которые будут описаны в специальных правилах.