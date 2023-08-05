Анкара, 5 августа, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу, кортеж которого попал в ДТП, находится в нормальном состоянии, следует из кадров, которые транслируются на странице политика в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемаль Кылычдароглу

На кадрах Кылычдароглу выступает на митинге в турецкой провинции Эрзинджан.

Политик находится в нормальном состоянии, следов каких-либо травм на его лице нет.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа кортеж Кылычдароглу попал в аварию. На перекрёстке Эрзинджан — Тунчели произошло ДТП с участием семи автомобилей, следовавших в кортеже.

В ДТП также попал микроавтобус с журналистами, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе два журналиста.