Анкара, 5 августа, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП, сообщила 5 августа газета Star.

Валерий Шарифулин/ТАСС Кемаль Кылычдароглу

«На перекрёстке Эрзинджан — Тунчели произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей, следовавших в кортеже председателя лидера оппозиционной Народно-республиканской партии, экс-кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу», — отмечается в материале.

В ДТП, по данным издания, также попал микроавтобус с журналистами, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе два журналиста.

Как передавало ИА Регнум, Кылычдароглу может грозить до 110 лет лишения свободы в рамках дел по 28 поданным против него искам.

Представители правящей Партии справедливости и развития призвали возбудить на основе ранее поданных парламентских запросов уголовные дела против Кылычдароглу по обвинению в оскорблениях президента страны и лидера партии Реджепа Тайипа Эрдогана (Кылычдароглу сравнивал его с Николаем Чаушеску и Муаммаром Каддафи), а также в угрозах, клевете, разжигании национальной розни и пропаганде террористической организации.