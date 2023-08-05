Москва, 5 августа, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Новосёловское в Луганской Народной Республике, сообщили 5 августа в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений «Западной» группировки войск освобождён населённый пункт Новосёловское Луганской Народной Республики», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Штурмовые отряды российских войск продолжают вести успешные наступательные действия на этом направлении, отметили в Минобороны. Кроме того, за минувшие сутки были отражены три попытки ВСУ контратаковать.

Российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах четырёх населённых пунктов в Харьковской области и ЛНР. За сутки на данном направлении было уничтожено до 140 военнослужащих ВСУ и восемь единиц техники.

Также 5 августа в Минобороны сообщили об отражении 10 атак ВСУ на донецком направлении, перехвате восьми ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, уничтожении радиолокационной станции обнаружения воздушных целей ВСУ в районе Рогани на окраине Харькова.