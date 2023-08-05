Херсон, 5 августа, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Новые взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщило 5 августа украинское издание «Общественное» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении издания.

Как передавало ИА Регнум, утром 5 августа воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены тревоги звучат во всех областях страны.

В подконтрольном Киеву городе Запорожье в ночь на 5 августа прогремели взрывы. Из-за взрывов в Херсоне возникли перебои с электричеством.

ВСУ в ночь на 5 августа атаковали танкер в Керченском проливе, экипаж находится в безопасности. Повреждено машинное отделение.