Новороссийск, Краснодарский край, 5 августа, 2023, 02:42 — ИА Регнум. ВСУ в ночь на 5 августа атаковали танкер в Керченском проливе, экипаж находится в безопасности, сообщили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска.

ИА REGNUM Керченский пролив

В результате атаки повреждено машинное отделение танкера. Для буксировки судна выдвинулись два буксира.

«Можно сказать, что танкер повреждён в самом проливе, только с юга. Экипаж в безопасности, он не пострадал», — рассказали ТАСС в спасцентре.

Уточняется, что машинное отделение пострадало, но не сильно. Морская спасательная служба будет разбираться — буксировать танкер или нет.

Оба буксира пока стоят на якоре, уточнили спасатели.

Ранее ИА Регнум передавало, что после нескольких сообщений об атаке беспилотника по танкеру группа спасателей из Новороссийска отправилась в район Керченского пролива. В Морском спасательно-координационном центре города Новороссийска эту информацию подтвердили.

ВСУ направили 13 беспилотных летательных аппаратов в Крым, чтобы совершить террористическую атаку, все они сбиты или подавлены средствами ПВО и РЭБ. Десять беспилотников уничтожены средствами противовоздушной обороны, ещё три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет.

Также в ночь на 4 августа ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец» эффективно отработали, защищая Новороссийск, и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров ВСУ.