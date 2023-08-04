Украина, 5 августа, 2023, 00:32 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву городе Запорожье в ночь на 5 августа прогремели взрывы, написало украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

По данным официального ресурса по оповещению населения, ранее в подконтрольной Украине части Запорожской области было объявлено предупреждение об опасности в воздухе.

Также сообщается о взрывах в Херсоне. Отмечается, что на территории города взрывы раздаются уже в третий раз. В Херсоне частично погас свет.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине вечером 4 августа вслед за Харьковской областью серия взрывов прозвучала в Сумской области. Они последовали после объявления в регионе воздушной тревоги.

4 августа украинские вооружённые формирования обстреляли Донецк, в результате пострадал мирный житель. Из-за прямого попадания повреждён многоквартирный жилой дом на улице Левицкого. По улице Челюскинцев при обстрелах повреждены газопроводы, автомобили и многоквартирные жилые дома.