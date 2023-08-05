Киев, 5 августа, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, 5 августа свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно представленным данным, сирены тревоги звучат во всех областях страны.

Как передавало ИА Регнум, на Украине ранним утром 5 августа воздушную тревогу объявили в шести областях. По данным официального ресурса для оповещения населения Украины, сирены взвыли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

В подконтрольном Киеву городе Запорожье в ночь на 5 августа прогремели взрывы. Из-за взрывов в Херсоне возникли перебои с электричеством.

ВСУ в ночь на 5 августа атаковали танкер в Керченском проливе, экипаж находится в безопасности. Повреждено машинное отделение.

утром 2 августа на всей территории Украины зазвучали сирены, предупреждающие об опасности с воздуха. в 07:28 мск воздушную тревогу объявили в Киеве. В течение следующих четырёх минут сигналы распространились по всей территории Украины.