Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2023, 13:22 — ИА Регнум. На выходных 5 и 6 августа на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +37 градусов Цельсия, сообщила пресс-службе администрации города на своём сайте.

«Гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выходов на улицу», — сказано в сообщении.

По прогнозам Северо-Кавказского гидрометцентра, на юге России 5–6 августа ожидается жара до 43 градусов. Спасатели рекомендуют избегать долгого нахождения на открытом солнце, использовать головные уборы, носить светлую воздухопроницаемую одежду и чаще пить прохладную воду.

Как передавало ИА Регнум, во второй половине следующей недели в Центральную Россию придут кратковременные дожди и похолодание до +18…+23 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, вторая половина недели будет сильно отличаться от первой, когда еще будет держаться аномальная жара. Так, переходный день будет в среду, 9 августа, температура заметно понизится.