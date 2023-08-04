Москва, 4 августа, 2023, 10:21 — ИА Регнум. На юге России в ближайшие выходные ожидается жара до 43 градусов, следует из информации Северо-Кавказского гидрометцентра.

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Так, во второй половине дня 5 августа местами в Краснодарском крае ожидается +39 градусов. В Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях — до +42 °, в Калмыкии — до +43 °.

На черноморском побережье в дневные часы прогнозируется плюс 37 градусов, в Сочи — до +32 °.

Спасатели рекомендуют избегать долгого нахождения на открытом солнце, использовать головные уборы, носить светлую воздухопроницаемую одежду и чаще пить прохладную воду.

Как передавало ИА Регнум, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что температура воздуха в Москве в ближайшие выходные дни может впервые за лето преодолеть отметку в +30 градусов. Метеоролог также отметил, что первый выходной день августа ожидается солнечным и сухим, при этом именно 5 августа, скорее всего, воздух может прогреться впервые в этом году до +30 градусов.