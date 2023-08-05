Москва, 5 августа, 2023, 08:51 — ИА Регнум. В Центральную Россию во второй половине следующей недели придут кратковременные дожди и похолодание до +18…+23 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, вторая половина недели будет сильно отличаться от первой, когда еще будет держаться аномальная жара. Так, отметил он, переходный день будет в среду, 9 августа, температура заметно понизится.

В четверг ожидается до +20…+23 градуса, а с пятницы по воскресенье включительно максимальные температуры всего +18…+23 градуса.

Как сообщало ИА Регнум, по прогнозам Северо-Кавказского гидрометцентра, на юге России 5-6 августу ожидается жара до 43 градусов. Спасатели рекомендуют избегать долгого нахождения на открытом солнце, использовать головные уборы, носить светлую воздухопроницаемую одежду и чаще пить прохладную воду.