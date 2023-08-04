Москва, 4 августа, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Министерству обороны и ряду спецзаказчиков заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика для нужд специальной военной операции. Документ был опубликован 4 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Vladimir Baranov/Global Look Press

В пояснительной записке сказано, что такие изменения позволят ускорить неотложные небольшие закупки для воинских частей, исключат «волокиту». Кроме того, они позволят при необходимости рассчитываться за поставки наличными средствами, что может быть важным при совершении расчётов в зоне СВО.

В настоящее время Минобороны и ряд иных спецслужб и ведомств могут закупать товары, работы, услуги у единственного поставщика в целях проведения СВО, а также для выполнения спецзадач по обеспечению обороны и безопасности государства. Новый закон допускает заключение контрактов при таких закупках в любой предусмотренной Гражданским кодексом РФ форме.

Как сообщало ИА Регнум ранее 4 августа Владимир Путин также подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, а также закон, запрещающий призывникам выезд из России со дня направления повестки и до явки в военкомат. Верхняя граница призывного возраста в России повышается на три года — с 27 до 30 лет, нижняя граница остаётся неизменной — 18 лет.